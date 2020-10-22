Песков: Путин не встречался с Чубайсом
Президент России Владимир Путин не проводил встречу с руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом, передает ТАСС слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
РБК в среду сообщило, что глава госкорпорации «Роснано» Анатолий Чубайс может покинуть ее и заняться проблемами Арктики. Чубайс руководит «Роснано» с 2008 года. В связи с этой новостью Ura.ru собрало самые интересные комментарии в соцсетях.
Песков сказал, что по его сведениям, никаких разговоров Путина и Чубайса по поводу смены места работы последнего не было.
В то же время источник агентства ТАСС еще в среду рассказал, что никаких решений о смене руководства «Роснано» нет, а рабочий контракт с Анатолием Чубайсом на посту главы «Роснано» был продлен год назад сроком на 10 лет.
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