Членство РФ в Совете по правам человека обсудят на Генассамблее ООН 7 апреля

Представитель председателя Генассамблеи ООН Полина Кубиак заявила, что 7 апреля возобновится специальная сессия по Украине, сообщает ТАСС.

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По её словам, на ней, помимо прочего, будет рассмотрен вопрос о приостановке членства России в Совете ООН по правам человека.

«Голосование состоится или в четверг, или в пятницу, в зависимости от продолжительности дебатов», - подчеркнула она.

Ранее постпред США при всемирной организации Линда Томас-Гринфилд заявила, что Россию невозможно исключить из Совета Безопасности ООН, сообщает RT.

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ФОТО: flickr/Isriya Paireepairit
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