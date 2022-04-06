Членство РФ в Совете по правам человека обсудят на Генассамблее ООН 7 апреля

По её словам, на ней, помимо прочего, будет рассмотрен вопрос о приостановке членства России в Совете ООН по правам человека.

«Голосование состоится или в четверг, или в пятницу, в зависимости от продолжительности дебатов», - подчеркнула она.

Ранее постпред США при всемирной организации Линда Томас-Гринфилд заявила, что Россию невозможно исключить из Совета Безопасности ООН, сообщает RT.

