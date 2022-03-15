Член украинской делегации сообщил о возобновлении переговоров с Россией

Переговоры Украины и России возобновились. Об этом изданию «Украинская правда» рассказал член украинской делегации Давид Арахамия.

Песков заявил, что обсуждать переговоры с Украиной ещё преждевременно

«Переговоры уже идут», - ответил он на соответствующий вопрос издания.

Четвёртый раунд переговоров Москвы и Киева стартовал 14 марта. Через несколько часов советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что необходимо взять технический перерыв до 15 марта для дополнительной работы в рабочих подгруппах, сообщает RT.

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