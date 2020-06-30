Член ОП Москвы: В ходе голосования в Москве соблюдается тайна волеизъявления

Член Общественной палаты Москвы, профессор НИУ ВШЭ Олег Матвейчев отметил высокий уровень организации голосования по Конституции. По его словам, на плебисците наблюдателей в два раза больше, чем на всех предшествующих выборах. Кроме того, камеры работают в круглосуточном режиме.

«Лично был на двух участках, смотрел, как организовано голосование, абсолютная дисциплина, порядок, безопасность, соблюдаются санитарно-эпидемиологические требования. Естественно, соблюдается полная тайна голосования, мы видели, что никто не препятствует ходу выборов и не шепчет голосующему, какой выбор сделать», - сказал Матвейчев АГН «Москва».

Явка на электронное голосование достигла 90%

Политолог подчеркнул, что считает голосование абсолютно законным. По его словам, чтобы поменять Конституцию страны, достаточно голосования в нижней и верхней палате парламента, а также регионов, однако президент решил сделать голосование всенародным.

За пять дней голосования по поправкам в Конституцию 78% респондентов Фонда общественного мнения поддержали их, передает Ura.ru. Данные получены в результате экзитполов.


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ФОТО: Григорий Сысоев//РИА Новости
ТЕГИ:ГолосованиеОлег МатвейчевКонституция РФ
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