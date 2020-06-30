Явка на электронное голосование достигла 90%

Явка на дистанционное голосование по поправкам в Конституцию РФ к утру 30 июня достигла 90,01%. Такие данные привел оперативный штаб по наблюдению за голосованием.

По его информации, электронным способом проголосовали уже 1054904 человека.

Электронное голосование началось 25 июня и заканчивается вечером во вторник, 30 июня. В нём участвуют предварительно зарегистрировавшиеся жители Москвы и Нижегородской области. Те из них, кто записался на электронное голосование, но не проголосовал, смогут отдать свой голос 1 июля на избирательных участках.

