Явка на электронное голосование достигла 90%
Явка на дистанционное голосование по поправкам в Конституцию РФ к утру 30 июня достигла 90,01%. Такие данные привел оперативный штаб по наблюдению за голосованием.
По его информации, электронным способом проголосовали уже 1054904 человека.
Электронное голосование началось 25 июня и заканчивается вечером во вторник, 30 июня. В нём участвуют предварительно зарегистрировавшиеся жители Москвы и Нижегородской области. Те из них, кто записался на электронное голосование, но не проголосовал, смогут отдать свой голос 1 июля на избирательных участках.
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