Чижов заявил о связи газового кризиса в ЕС с отношением к России

Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов призвал европейских лидеров к диалогу с Москвой для предупреждения ситуаций с дефицитом газа в будущем. Об этом он заявил в интервью газете Financial Times.

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Чижов отметил, что российский лидер Владимир Путин «дал рекомендации "Газпрому", чтобы тот проявил больше гибкости», и подчеркнул, что руководство компании «прислушается» к словам президента. По мнению постпреда, что стремительно растущие оптовые цены можно сдержать, и это должно произойти «скорее раньше, чем позже».

Постоянный представитель призвал стран-участниц ЕС перестать видеть в России противника и развивать полноценные партнерские отношения. Он пояснил, скачки цен на газ невыгодны России как поставщику, так как покупатели начинают переходить от газа к углю из-за отсутствия стабильности.

Ранее НСН писала, что рядовые читатели газеты Daily Mail обвинили в искусственном дефиците газа в Европе США, а не Россия, которую на Западе обвиняют в энергетическом шантаже в связи с достройкой и сертификацией «Северного потока-2».

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ФОТО: РИА Новости/Георгий Гранин
ТЕГИ:ГазЕвросоюзРоссийский ГазГазпром
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