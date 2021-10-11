Чижов заявил о связи газового кризиса в ЕС с отношением к России

Чижов отметил, что российский лидер Владимир Путин «дал рекомендации "Газпрому", чтобы тот проявил больше гибкости», и подчеркнул, что руководство компании «прислушается» к словам президента. По мнению постпреда, что стремительно растущие оптовые цены можно сдержать, и это должно произойти «скорее раньше, чем позже».

Постоянный представитель призвал стран-участниц ЕС перестать видеть в России противника и развивать полноценные партнерские отношения. Он пояснил, скачки цен на газ невыгодны России как поставщику, так как покупатели начинают переходить от газа к углю из-за отсутствия стабильности.

Ранее НСН писала, что рядовые читатели газеты Daily Mail обвинили в искусственном дефиците газа в Европе США, а не Россия, которую на Западе обвиняют в энергетическом шантаже в связи с достройкой и сертификацией «Северного потока-2».

