Чижов рассказал о зеркальном ответе России на санкции из-за ситуации с Навальным

«Несомненно, зеркальные ответные меры будут приняты. Поскольку санкции введены персональные, то и ответ будет, очевидно, персональным», — отметил Чижов.

Дипломат подчеркнул, что ответные меры связаны с двусторонними отношениями Москвы с Берлином и Парижем, которые не скрывают, что за введением санкций «стояли именно они».

При этом Чижов напомнил, что только Совет Безопасности ООН имеет право на введение рестрикций. Поэтому введенные ограничения Москва считает незаконными.

Напомним, 15 октября под новые ограничения ЕС в связи с ситуацией с Навальным попали персонально первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко и директор ФСБ Александр Бортников.

Ранее зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в эфире НСН заявил, что к составлению «списка Навального» приложили руки «беженцы», обиженные на страну.

«Министр иностранных дел Лавров уже сказал, что в случае принятия такого рода санкций мы будем отвечать зеркально. Я убежден, что лица, попавшие под санкции, не причастны к тому, в чем их пытаются обвинить. Дело здесь не в конкретном перечне лиц, хотя и это тоже вопросы вызывает. Мне кажется, что этот список создавался не без участия так называемых «беженцев», которые по разным причинам покинули страну и теперь пытаются отомстить людям, отвечающим за внутриполитический блок. Так что в Европе консультировались с нашими перебежчиками, кого бы они считали правильным, так сказать, "ущучить". Других аргументов, полагаю, там нет», - добавил он.

