Сурков не видит Донбасс в составе Украины
Бывший помощник президента РФ по социально-экономическому сотрудничеству с государствами СНГ Владислав Сурков не представляет себе Донбасс в составе Украины. Об этом он заявил в интервью политологу Алексею Чеснакову, опубликованном изданием «Актуальные комментарии».
По словам Суркова, «Донбасс не заслуживает такого унижения, а Украина – такой чести».
Чеснаков рассказал об увольнении Суркова из администрации президента РФ в январе. Указ об отставке был опубликован 18 февраля. В Кремле сообщили, что Сурков ушёл по собственному желанию.
«Главным по Украине» в администрации президента РФ стал бывший вице-премьер Дмитрий Козак.
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