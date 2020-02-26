Сурков не видит Донбасс в составе Украины

Бывший помощник президента РФ по социально-экономическому сотрудничеству с государствами СНГ Владислав Сурков не представляет себе Донбасс в составе Украины. Об этом он заявил в интервью политологу Алексею Чеснакову, опубликованном изданием «Актуальные комментарии».

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По словам Суркова, «Донбасс не заслуживает такого унижения, а Украина – такой чести».

Чеснаков рассказал об увольнении Суркова из администрации президента РФ в январе. Указ об отставке был опубликован 18 февраля. В Кремле сообщили, что Сурков ушёл по собственному желанию.

«Главным по Украине» в администрации президента РФ стал бывший вице-премьер Дмитрий Козак.

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ФОТО: РИА Новости
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