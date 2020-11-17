Число заразившихся COVID-19 во Франции превысило 2 млн
Французский телеканал BFMTV в своем эфире привел слова гендиректора Минздрава Франции Жерома Саломона о том, что в стране количество зараженных превысило 2 миллиона человек. Об этом сообщает Интерфакс.
Саломон рассказал, что уже вечером 17 ноября Франция преодолела порог в два миллиона случаев. во Франции". Однако он добавил, что количество зафиксированных случаев заражения снижается несколько дней подряд.
Как передает агентство, в стране за сутки выявлено 33,5 тысяч пациентов с COVID-19, 437 заболевших скончались. Общее число летальных исходов во Франции составляет 46,2 тысячи.
Премьер-министр Франции Жан Кастекс 12 ноября объявил о продлении локдауна, который был введен во Франции 30 октября, как минимум на две недели.
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Умерли
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Выздоровели
1,5 млн+22 055 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru