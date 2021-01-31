Число задержанных на незаконных акциях в России превысило 750 человек

В российских городах на несанкционированных акциях в поддержку политика и блогера Алексея Навального задержали 755 человек. Такую статистику публикует «ОВД-инфо».

Данные приводятся на 12:42 (мск) по 55 городам страны.

В МВД накануне напомнили об ответственности за участие и организацию в массовых беспорядках. Оно карается тюремным заключение по статьям 212 и 213 УК РФ. До 10 лет заключения можно получить за оскорбление и применение любых насильственных действий в отношении представителей власти, в том числе полицейских. Также ответственность распространяется за вовлечение несовершеннолетних в незаконные акции и митинги. В соответствии со статьей 151.2 УК РФ «агитаторам» грозит лишение свободы до 3-х лет.

Ранее член СПЧ и журналист Николай Сванидзе в эфире НСН рассказал подробности своего задержания на несанкционированной акции в Москве.

«Сейчас уже отпустили. Никто ничего мне не вменял. Мы стояли с моим коллегой по Совету по правам человека (при президенте РФ – прим. НСН) Александром Верховским, ко мне подошли, взяли под локоток двое симпатичных полицейских и повели в автозак. Просто взяли и посадили в автозак»,- пояснил собеседник НСН.

