Число задержанных на незаконных акциях в России превысило 750 человек
В российских городах на несанкционированных акциях в поддержку политика и блогера Алексея Навального задержали 755 человек. Такую статистику публикует «ОВД-инфо».
Данные приводятся на 12:42 (мск) по 55 городам страны.
В МВД накануне напомнили об ответственности за участие и организацию в массовых беспорядках. Оно карается тюремным заключение по статьям 212 и 213 УК РФ. До 10 лет заключения можно получить за оскорбление и применение любых насильственных действий в отношении представителей власти, в том числе полицейских. Также ответственность распространяется за вовлечение несовершеннолетних в незаконные акции и митинги. В соответствии со статьей 151.2 УК РФ «агитаторам» грозит лишение свободы до 3-х лет.
Ранее член СПЧ и журналист Николай Сванидзе в эфире НСН рассказал подробности своего задержания на несанкционированной акции в Москве.
«Сейчас уже отпустили. Никто ничего мне не вменял. Мы стояли с моим коллегой по Совету по правам человека (при президенте РФ – прим. НСН) Александром Верховским, ко мне подошли, взяли под локоток двое симпатичных полицейских и повели в автозак. Просто взяли и посадили в автозак»,- пояснил собеседник НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru