Число получивших паспорта РФ жителей ДНР перевалило за 15 тысяч

Напомним, 24 апреля российский президент Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик. Глава государства заявил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер: у России нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы.

Ранее экс-депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров в эфире НСН заявил, что украинцы, обратившиеся за российским гражданством по упрощенной схеме, не высказывают недовольства касательно нового президента страны. а просто определились с выбором жизни и местом проживания.

