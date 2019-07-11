Число получивших паспорта РФ жителей ДНР перевалило за 15 тысяч
Более 15 тысяч жителей ДНР подали заявления на получение российских паспортов. Об этом глава самопровозглашенной Донецкой республики Денис Пушилин сообщил «Известиям».
Он подчеркнул, что в настоящий момент паспорт гражданина Российской Федерации уже получили около трех тысяч жителей ДНР. Также, по его словам, свыше 22 тысяч человек получили консультацию от сотрудников миграционной службы по данному вопросу, отмечает «Свободная пресса».
Напомним, 24 апреля российский президент Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик. Глава государства заявил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер: у России нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы.
Ранее экс-депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров в эфире НСН заявил, что украинцы, обратившиеся за российским гражданством по упрощенной схеме, не высказывают недовольства касательно нового президента страны. а просто определились с выбором жизни и местом проживания.
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