Экс-депутат Рады: Побег крымчан из Украины не связан с новым президентом

125 граждан Украины подали заявления на получение российского гражданства по упрощенной схеме, которую ранее утвердил президент РФ Владимир Путин. Их документы на рассмотрении могут находиться до трех месяцев, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД РФ.

Речь идет об украинцах и жителях части территорий Донбасса, которые родились и постоянно проживали на территории Крыма и Севастополя и уехали с полуострова до 18 марта 2014 года.

Экс-депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров в эфире НСН заявил, что граждане просто определились с выбором жизни и местом проживания, а не высказывают недовольства касательно нового президента Украины.

«В тот период, когда массово выдавали паспорта, у многих были сомнения. К тому же, они выехали за пределы Крыма. Не до конца, по всей видимости, понимали происходящие там процессы и не могли подумать, или не верили, что развитие ситуации будет такой. В основной период получить паспорта они не могли — изъявили желание сейчас. Думаю, они приняли для себя окончательное решение, вернулись на территорию Крыма и хотят с ним связать свою жизнь. Это решение, мне кажется, никак не связано с новым президентом Украины. Хуже, чем пережить правление Порошенко, уже не может быть», - объясняет бывший политик.

Первые паспорта по упрощенной схеме были выданы на прошлой неделе, их получили около 60 человек. Воспользоваться новой системой оформления документов могут также незаконно депортированные из Крымской АССР.

18 марта 2014 года был проведен Референдум о статусе Крыма. После всеобщего голосования был подписал договор между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым.

