В ДНР отрицают обстрел позиций ВСУ из «Змея Горыныча»

Официальный представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин в эфире НСН заявил, что никаких доказательств того, что ополченцы имеют отношение к обстрелу, нет.

«Был ли факт применения или не было, мне трудно сказать. Понимаете, Украина много чего изображает на видео, а доказательная база, что это от нас выпущено?.. Давайте честно! Там говорят по-русски. Где это точно находится, я, честно говоря, не знаю. Они указали Марьинку. Это бездоказательно. Это, так называемый, “Змей-Горыныч” - средство по разминированию территории. А реально это оно было или не оно.. Там же установку никто не показывает. Просто идет на словах речь. А это выстреливает определенная “кишка”, которая потом по длине ложится, взрывается и таким образом разминируются минные поля. А там взрыв в одном месте только. Данное оружие применяется для наступательных действий. Когда территория заминирована, чтобы сделать проход, запускается такое устройство. А после по нему идут люди и тяжелая техника. Вы помните, чтобы мы наступали где-то сейчас? Даже Украина нас не обвиняет. Это провокация с теми обстрелами, которые сейчас по югу идут, усиленными артиллерией 152. Это можно найти. Там уже есть кадры попадания в жилые дома Красноармейска. Уже за двое суток было выпущено порядка 150 снарядов. Честно говоря, мы уже давно такого не помним. В школу попали, в магазин, аптеку, амбулаторию, частные дома, в контору. Это все центральная часть данного поселка. Плюс по Ленинскому снаряды прилетали», - объяснил собеседник НСН.

Ранее стало известно, что украинский телеканал NewsOne отменил телемост с Россией из-за угроз. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте канала. Кто выступал против проведения телемарафона «Надо поговорить» между Россией и Украиной НСН рассказал бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник.

