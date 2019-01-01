В ДНР отрицают обстрел позиций ВСУ из «Змея Горыныча»
Официальный представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин в беседе с НСН назвал опубликованное украинской стороной видео фейком.
В сети появилось видео обстрела позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) вблизи города Марьинка Донецкой области из противоминной установки УР-83П («Змей Горыныч»). Кадры были опубликованы в Facebook на странице аккаунта украинской 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила. В тексте к видео указывается, что оно является доказательством того, что «незаконные вооруженные формирования бьют прямо с улиц населенного пункта Александровка, надеясь, что Вооруженные силы Украины, поддавшись на провокации, откроют огонь, что даст им возможность дальше распространять свои грязные фейки». Там добавили, что ополченцы специально подорвали здания в Марьинке, чтобы представить их как обстрелы ВСУ, дискредитировав тем самым подразделения украинской армии.
Официальный представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин в эфире НСН заявил, что никаких доказательств того, что ополченцы имеют отношение к обстрелу, нет.
«Был ли факт применения или не было, мне трудно сказать. Понимаете, Украина много чего изображает на видео, а доказательная база, что это от нас выпущено?.. Давайте честно! Там говорят по-русски. Где это точно находится, я, честно говоря, не знаю. Они указали Марьинку. Это бездоказательно. Это, так называемый, “Змей-Горыныч” - средство по разминированию территории. А реально это оно было или не оно.. Там же установку никто не показывает. Просто идет на словах речь. А это выстреливает определенная “кишка”, которая потом по длине ложится, взрывается и таким образом разминируются минные поля. А там взрыв в одном месте только. Данное оружие применяется для наступательных действий. Когда территория заминирована, чтобы сделать проход, запускается такое устройство. А после по нему идут люди и тяжелая техника. Вы помните, чтобы мы наступали где-то сейчас? Даже Украина нас не обвиняет. Это провокация с теми обстрелами, которые сейчас по югу идут, усиленными артиллерией 152. Это можно найти. Там уже есть кадры попадания в жилые дома Красноармейска. Уже за двое суток было выпущено порядка 150 снарядов. Честно говоря, мы уже давно такого не помним. В школу попали, в магазин, аптеку, амбулаторию, частные дома, в контору. Это все центральная часть данного поселка. Плюс по Ленинскому снаряды прилетали», - объяснил собеседник НСН.
Ранее стало известно, что украинский телеканал NewsOne отменил телемост с Россией из-за угроз. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте канала. Кто выступал против проведения телемарафона «Надо поговорить» между Россией и Украиной НСН рассказал бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник.
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