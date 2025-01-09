Число погибших в секторе Газа превысило 46 тысяч
Число погибших в секторе Газа из-за действий Израиля с 7 октября 2023 превысило 46 тысяч, сообщил минздрав Газы.
Также с начала октября 2023 года в результате обострения конфликта там погибли 369 сотрудников гуманитарных организаций, среди которых большинство составляли работники БАПОР. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад Управления ООН по координации гуманитарных вопросов.
Ранее палестинская военизированная группировка ХАМАС одобрила список из 34 заложников, представленных Израилем для обмена в рамках возможного соглашения о прекращении огня в секторе Газа, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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