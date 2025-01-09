Число погибших в секторе Газа превысило 46 тысяч

Число погибших в секторе Газа из-за действий Израиля с 7 октября 2023 превысило 46 тысяч, сообщил минздрав Газы.

Также с начала октября 2023 года в результате обострения конфликта там погибли 369 сотрудников гуманитарных организаций, среди которых большинство составляли работники БАПОР. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад Управления ООН по координации гуманитарных вопросов.

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Ранее палестинская военизированная группировка ХАМАС одобрила список из 34 заложников, представленных Израилем для обмена в рамках возможного соглашения о прекращении огня в секторе Газа, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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