Сектор Газа объявили районом эпидемии полиомиелита

Сообщается, что вирус обнаружен в сточных водах Хан-Юниса и центральных провинций. Основные причины распространения — уничтожение санитарной инфраструктуры в ходе боевых действий.



В ведомстве подчеркнули, что есть угроза здоровью не только для населения палестинского анклава, но и соседних государств.

Ранее израильский политолог, эксперт по безопасности и Ближнему Востоку Саймон Ципис в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что Европа может надавить на Израиль в части ведения боевых действий против ХАМАС с помощью санкций.

