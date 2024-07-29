Сектор Газа объявили районом эпидемии полиомиелита

Сектор Газа объявили районом эпидемии полиомиелита, сообщили в Минздраве Палестины.

Минздрав Газы: При израильском ударе на юге сектора Газа погибли 20 человек

Сообщается, что вирус обнаружен в сточных водах Хан-Юниса и центральных провинций. Основные причины распространения — уничтожение санитарной инфраструктуры в ходе боевых действий.

В ведомстве подчеркнули, что есть угроза здоровью не только для населения палестинского анклава, но и соседних государств.

Ранее израильский политолог, эксперт по безопасности и Ближнему Востоку Саймон Ципис в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что Европа может надавить на Израиль в части ведения боевых действий против ХАМАС с помощью санкций.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: idf.il / ЦАХАЛ / стоп-кадр с видео
ТЕГИ:ЗаболеваниеСектор Газа

Горячие новости

Все новости

партнеры