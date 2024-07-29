Сектор Газа объявили районом эпидемии полиомиелита
Сектор Газа объявили районом эпидемии полиомиелита, сообщили в Минздраве Палестины.
Сообщается, что вирус обнаружен в сточных водах Хан-Юниса и центральных провинций. Основные причины распространения — уничтожение санитарной инфраструктуры в ходе боевых действий.
В ведомстве подчеркнули, что есть угроза здоровью не только для населения палестинского анклава, но и соседних государств.
Ранее израильский политолог, эксперт по безопасности и Ближнему Востоку Саймон Ципис в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что Европа может надавить на Израиль в части ведения боевых действий против ХАМАС с помощью санкций.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru