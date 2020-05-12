«Чиновник — символ государства»: Политолог об увольнении вице-мэра Новороссийска
Если обычных граждан за нарушение карантина лишь оштрафуют, то мера ответственности чиновников должна быть серьёзнее, заявил в эфире НСН политолог Дмитрий Журавлев.
Мэр Новороссийска Игорь Дяченко прокомментировал появившийся в Сети видеоролик, на котором его заместитель Екатерина Демченко запечатлена на шашлыках на территории одной из баз отдыха неподалёку от Абрау-Дюрсо в разгар карантина. Он сообщил, что чиновница уволена за неподобающее поведение — несмотря на то, что Демченко назвала видео провокацией, а представитель базы отдыха заявил, что они не работали и запись - фейк.
Автор видео утверждает, что записал его 10 мая. На парковке у базы отдыха — более 10 иномарок, на территории базы люди отдыхают без масок и соблюдения социальной дистанции. «А байкеров наказывают за то, что они где-то в лесу собрались», - возмутился очевидец.
Гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в эфире НСН поддержал жёсткие кадровые выводы главы Новороссийска.
«Там, где губернатор примет решение, что ограничительные меры сохраняются и даже усиливаются, так и будет. Там, где эти меры сейчас сохранятся, за их нарушение в первую очередь надо карать чиновников. Чиновники — они как флагманы для людей, с их точки зрения чиновники являются государством. Поведение чиновников определяет, выполняет ли государство само те предписания, которые оно даёт людям. Главное требование населения у нас — справедливость. Следовательно, если государство само не выполняет собственные требования, значит, справедливость нарушается, а значит, и мы никому не обязаны эти требования выполнять. Но если мы что-то нарушим, с нас возьмут штраф. А чиновников увольняют, и это правильно, потому что к ним требования должны быть жёстче. Они — символ государства», - подчеркнул политолог.
Режим самоизоляции на Кубани продлён до 23 мая. Главврач клинической больницы Краснодарского края Владимир Порханов и вовсе предложил местным властям продлить ограничительные меры на Кубани до 15 июня. В регионе уже более 2 тысяч заразившихся коронавирусом COVID-19. По данным МВД, Краснодарский край входит в число лидеров по количеству протоколов, составленных за нарушение самоизоляции.
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