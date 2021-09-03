Кремль согласился рассмотреть обращение СМИ по закону об иноагентах
Кремль не против рассмотреть конкретные предложения, обозначенные в обращении ряда средств массовой информации по внесению поправок в законодательство об иностранных агентах. Об этом заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, там есть конструктивные инициативы и власти готовы их обсудить. Как отметил Песков, это обращение уже более взвешенное по сравнению с первым аналогичным требованием.
Под обращением, которое было выпущено 1 сентября, подписались 23 главных редактора и руководителя средств массовой информации. Они предложили внести в закон об иноагентах 12 поправок.
В частности, выдвинута инициатива признавать иностранными агентами только через суд, а также обязать министерство юстиции доказывать связь между зарубежным финансированием и «политической деятельностью» в интересах конкретного государства или организации.
В конце августа ряд СМИ опубликовали открытые обращения к властям РФ, потребовав остановить преследование журналистов на основании закона об иноагентах, а также прекратить практику включения изданий в соответствующие реестры.
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