«Иначе душат!»: Зюганов назвал возвращение к единому дню выборов идеей КПРФ
На фоне спецоперации России нужны внутренняя стабильность и нормальные выборы, однако партия власти продолжает «глушить и душить» неугодных, сказал в эфире НСН лидер КПРФ.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в интервью НСН заявил, что именно его партия, а не ЛДПР, предложила вернуться к однодневному голосованию на выборах.
Сенатор Елена Афанасьева, представляющая ЛДПР, ранее предложила главе Центризбиркома вернуться к однодневному голосованию вместо трёхдневного, на которое перешли во время пандемии.
«Эта инициатива не ЛДПР. Если они присоединяются к тому, что мы уже два года требуем, то будем приветствовать. Выборы должны быть честными и нормальными, в противном случае это дестабилизирует страну. Эта инициатива давно сформулирована, мы официально обращались к президенту, к избирательной комиссии, ко всем партиям с предложением вернуться к нормальной формуле выборов. Это однодневные выборы, никакого дистанта при четком подсчете и оглашении, за какую партию отдан каждый голос, чтобы наблюдатели и журналисты имели прямой доступ», - сказал Зюганов.
По его словам, партия власти продолжает «глушить и душить» неугодных, при том, что на фоне спецоперации стране нужны честные выборы.
«В условиях спецоперации исключительно важно сохранить внутреннюю стабильность, для этого нужны всем понятные и честные правила, с точки зрения выборов. А пока у нас все решает одна "Единая Россия", они так и не дошли до того, чтобы обеспечить полноценный диалог и сплоченность общества. Президент говорит о единстве, сплоченности, и мы это поддерживаем, а на деле партия власти этим не занимается. Да-да – и ничего! По-прежнему продолжают глушить всех, а кто не нравится – душить, как у нас с Коноваловым (глава Хакасии Валентин Коновалов – прим. НСН) происходит», - заключил собеседник НСН.
Член Совета Федерации Елена Афанасьева сказала «Ведомостям», что к Единому дню голосования можно было бы вернуться уже этой осенью и назначить его на 10 сентября.
Политолог Дмитрий Журавлев ранее говорил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что главы Хакасии Валентин Коновалов и Краснодарского края Александр Усс могут лишиться должностей в ходе «весеннего губернаторопада», поскольку являются «слабыми звеньями». 20 апреля Усс подал в отставку.
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