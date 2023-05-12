«Иначе душат!»: Зюганов назвал возвращение к единому дню выборов идеей КПРФ

На фоне спецоперации России нужны внутренняя стабильность и нормальные выборы, однако партия власти продолжает «глушить и душить» неугодных, сказал в эфире НСН лидер КПРФ.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в интервью НСН заявил, что именно его партия, а не ЛДПР, предложила вернуться к однодневному голосованию на выборах.

Сенатор Елена Афанасьева, представляющая ЛДПР, ранее предложила главе Центризбиркома вернуться к однодневному голосованию вместо трёхдневного, на которое перешли во время пандемии.

ЛДПР предложила вернуть однодневное голосование на выборах
«Эта инициатива не ЛДПР. Если они присоединяются к тому, что мы уже два года требуем, то будем приветствовать. Выборы должны быть честными и нормальными, в противном случае это дестабилизирует страну. Эта инициатива давно сформулирована, мы официально обращались к президенту, к избирательной комиссии, ко всем партиям с предложением вернуться к нормальной формуле выборов. Это однодневные выборы, никакого дистанта при четком подсчете и оглашении, за какую партию отдан каждый голос, чтобы наблюдатели и журналисты имели прямой доступ», - сказал Зюганов.

По его словам, партия власти продолжает «глушить и душить» неугодных, при том, что на фоне спецоперации стране нужны честные выборы.

«В условиях спецоперации исключительно важно сохранить внутреннюю стабильность, для этого нужны всем понятные и честные правила, с точки зрения выборов. А пока у нас все решает одна "Единая Россия", они так и не дошли до того, чтобы обеспечить полноценный диалог и сплоченность общества. Президент говорит о единстве, сплоченности, и мы это поддерживаем, а на деле партия власти этим не занимается. Да-да – и ничего! По-прежнему продолжают глушить всех, а кто не нравится – душить, как у нас с Коноваловым (глава Хакасии Валентин Коновалов – прим. НСН) происходит», - заключил собеседник НСН.
Кандидаты на выход: Губернаторов Усса и Коновалова назвали «слабыми звеньями»

Член Совета Федерации Елена Афанасьева сказала «Ведомостям», что к Единому дню голосования можно было бы вернуться уже этой осенью и назначить его на 10 сентября.

Политолог Дмитрий Журавлев ранее говорил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что главы Хакасии Валентин Коновалов и Краснодарского края Александр Усс могут лишиться должностей в ходе «весеннего губернаторопада», поскольку являются «слабыми звеньями». 20 апреля Усс подал в отставку.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВыборыГеннадий ЗюгановКПРФ

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