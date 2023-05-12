«Иначе душат!»: Зюганов назвал возвращение к единому дню выборов идеей КПРФ

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в интервью НСН заявил, что именно его партия, а не ЛДПР, предложила вернуться к однодневному голосованию на выборах.

Сенатор Елена Афанасьева, представляющая ЛДПР, ранее предложила главе Центризбиркома вернуться к однодневному голосованию вместо трёхдневного, на которое перешли во время пандемии.