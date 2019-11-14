Чешский президент намерен отпраздновать 75-летие Победы в Москве

Чешский премьер Андрей Бабиш заявил, что президент Милош Земан планирует провести предстоящий праздник 9 мая в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Бабиша, в этот день в Москве также должны присутствовать и лидеры других стран.

В июне российский президент Владимир Путин направил соответствующие приглашения президентам разных государств. Ранее 8 ноября сообщалось, что Дональд Трамп выразил желание побывать на Параде Победы в Москве в 2020 году, однако американский лидер предположил, что не сможет этого сделать из-за предвыборной кампании.

