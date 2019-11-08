Трамп может посетить Парад Победы в Москве
Дональд Трамп выразил желание побывать на Параде Победы в Москве в 2020 году, однако американский лидер предположил, что не сможет этого сделать из-за предвыборной кампании, отмечает ТАСС.
Напомним, в июне помощник российского президента Юрий Ушаков рассказал, что Владимир Путин направил своему американскому коллеге приглашение принять участие в праздновании 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Ушаков подчеркну, что глава Белого дома отреагировал на предложение очень позитивно.
Уже известно, что в Москву на 75-летие Победы прибудут лидеры как минимум 17 стран. В частности, Франции, Чехии, Индии, Венесуэлы и Белоруссии.
Ранее НСН сообщала, что актер Максим Виторган 9 мая написал в своем Instagram, что День Победы следовало бы сделать Днем тишины в память о воевавших в Великой Отечественной войне. При этом Виторган подчеркнул, что поддерживает шествие «Бессмертного полка», однако против проведения военных парадов в этот день.
Сенатор Людмила Нарусова, отец которой закончил войну в Берлине, а мать была узницей концлагерей, в эфире НСН также выразила мнение, что в День Победы следовало бы избавить от милитаристской окраски, сделав больший акцент на почитании памяти погибших и чествовании ветеранов Великой Отечественной войны.
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