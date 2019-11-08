Трамп может посетить Парад Победы в Москве

Дональд Трамп выразил желание побывать на Параде Победы в Москве в 2020 году, однако американский лидер предположил, что не сможет этого сделать из-за предвыборной кампании, отмечает ТАСС.

Напомним, в июне помощник российского президента Юрий Ушаков рассказал, что Владимир Путин направил своему американскому коллеге приглашение принять участие в праздновании 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Ушаков подчеркну, что глава Белого дома отреагировал на предложение очень позитивно.

Уже известно, что в Москву на 75-летие Победы прибудут лидеры как минимум 17 стран. В частности, Франции, Чехии, Индии, Венесуэлы и Белоруссии.