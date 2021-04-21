Чешские парламентарии призвал потребовать от России компенсацию за ущерб в Врбетице

Как считает глава правительства Чехии Андрей Бабиш, взрывы являются террористическим актом.

Ранее во вторник первый вице-премьер, глава чешского МВД, временно исполняющий обязанности главы МИД Ян Гамачек заявил, что Прага может выслать из Чехии всех российских дипломатов. По словам Гамачека, страна готова к «построению с нуля» российско-чешских отношений.

Напомним, на минувшей неделе чешские власти заявили о высылке 18 дипломатов РФ. Также Чехия 17 апреля обвинила российские спецслужбы в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Россия в ответ объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии.

