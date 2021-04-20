СМИ: Чехия в среду объявит о новой высылке российских дипломатов

По данным издания, Прага разработала определенный план действий, согласно которому будет назначен новый глава МИД Якуб Кулганек, после чего он сообщит о «дальнейшей чистке в рядах российского посольства». Отмечается, что меры не коснутся посла РФ в Чехии Александра Змеевского.

По данным МИД Чехии, в российском посольстве в Праге остаются 27 дипломатов и 67 техслужащих.

Ранее во вторник первый вице-премьер, глава чешского МВД, временно исполняющий обязанности главы МИД Ян Гамачек заявил, что Прага может выслать из Чехии всех российских дипломатов. По словам Гамачека, страна готова к «построению с нуля» российско-чешских отношений.

Позже официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова предупредила, что Москва намерена отвечать на дальнейшие шаги Праги, разрушительные для отношений двух стран.

Напомним, на минувшей неделе чешские власти заявили о высылке 18 дипломатов РФ. Также Чехия 17 апреля обвинила российские спецслужбы в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Россия в ответ объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии.



