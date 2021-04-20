Захарова: РФ ответит на разрушительные для отношений действия Чехии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что Москва намерена отвечать на дальнейшие разрушительные для отношений двух стран шаги Праги.
«Чем больше разрушительных действий и шагов они (власти Чехии - прим. ред.) будут предпринимать, тем больше они будут получать в ответ», — заявила Захарова в эфире телеканала РБК.
Кроме того, официальный представитель российского МИД считает, что высылка из России чешских дипломатов — адекватный ответ на действия Праги.
Чехия 17 апреля обвинила спецслужбы РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году и заявила о высылке 18 российских дипломатов. Москва в ответ объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата.
Позже первый вице-премьер, глава МВД и временно исполняющий обязанности главы МИД Чехии Ян Гамачек заявил, что власти страны могут выслать всех российских дипломатов. По словам Гамачека, Прага готова к «построению с нуля» российско-чешских отношений.
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