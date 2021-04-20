Захарова: РФ ответит на разрушительные для отношений действия Чехии

«Чем больше разрушительных действий и шагов они (власти Чехии - прим. ред.) будут предпринимать, тем больше они будут получать в ответ», — заявила Захарова в эфире телеканала РБК.

Кроме того, официальный представитель российского МИД считает, что высылка из России чешских дипломатов — адекватный ответ на действия Праги.

Чехия 17 апреля обвинила спецслужбы РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году и заявила о высылке 18 российских дипломатов. Москва в ответ объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата.

Позже первый вице-премьер, глава МВД и временно исполняющий обязанности главы МИД Чехии Ян Гамачек заявил, что власти страны могут выслать всех российских дипломатов. По словам Гамачека, Прага готова к «построению с нуля» российско-чешских отношений.

