В России опровергли данные Чехии о раскрытой шпионской сети

Между тем, ранее НСН писала, что Федеральное бюро расследований США начало вербовать потенциальных шпионов через объявления в Facebook, сопровождая их надписями на русском языке. Такие послание обнаружил телеканал CNN.

«Ради вашего будущего, ради будущего вашей семьи!», «Не пора ли вам сделать свой ход?» и «Время наводить мосты». Такая реклама, по данным телеканала демонстрировалась минувшим летом. Причём, одно из объявлений было размещено с ошибками. На изображении была надпись: «Ради вашего будушего, ради будушего, вашй семъи!».

Как отмечает РИА ФАН, в случае перехода по ссылке пользователь перенаправлялся на официальный сайт ФБР, где ему предлагали принять участие в контрразведывательной программе, иначе говоря «стучать».

В комментариях администрации Бюро выражена особая надежда на «сотрудничество» с российскими дипломатами в разных странах. Они, по задумке американской спецслужбы, должны сдавать своих коллег, которые работают на российскую разведку.



