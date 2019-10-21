В России опровергли данные Чехии о раскрытой шпионской сети
Посольство России прокомментировало заявление контрразведки Чехии о раскрытии агентурной сети. Как пишет ТАСС, ранее в понедельник, 21 октября, директор службы безопасности и информации Чехии Михал Коуделка рассказал о раскрытии и ликвидировали ведомством агентурной сети. Она якобы была создана российскими спецслужбами. Коуделка подчеркнул, что шпионская сеть получала финансирование из России, а также российским посольством в Чехии.
Представители посольства подчеркнули, что диппредставительство не имеет никакого отношения к агентурной сети.
Между тем, ранее НСН писала, что Федеральное бюро расследований США начало вербовать потенциальных шпионов через объявления в Facebook, сопровождая их надписями на русском языке. Такие послание обнаружил телеканал CNN.
«Ради вашего будущего, ради будущего вашей семьи!», «Не пора ли вам сделать свой ход?» и «Время наводить мосты». Такая реклама, по данным телеканала демонстрировалась минувшим летом. Причём, одно из объявлений было размещено с ошибками. На изображении была надпись: «Ради вашего будушего, ради будушего, вашй семъи!».
Как отмечает РИА ФАН, в случае перехода по ссылке пользователь перенаправлялся на официальный сайт ФБР, где ему предлагали принять участие в контрразведывательной программе, иначе говоря «стучать».
В комментариях администрации Бюро выражена особая надежда на «сотрудничество» с российскими дипломатами в разных странах. Они, по задумке американской спецслужбы, должны сдавать своих коллег, которые работают на российскую разведку.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Путин уволил Федотова с поста главы СПЧ
- Арестован ещё один фигурант дела о разрушении дамбы в Красноярском крае
- Трёхдневный траур по жертвам пожара объявлен в Ярославской области
- Долларовых миллиардеров в России стало еще больше
- Медведев обнаружил экономику России в добром здравии