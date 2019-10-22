Чертят красные линии. О чем договорятся Путин и Эрдоган

Собеседник НСН предположил, что стороны на переговорах «чертят» друг для друга «красные линии».

«Эрдоган прекрасно понимает и отдает себе отчет, что невозможно осуществлять активную военную операцию в этой зоне без, как минимум, нейтральной позиции России. А лучше, с ее согласия. Как сделать так, чтобы все интересы были учтены, а стороны при этом не схлестнулись – вот об этом, собственно, идет речь. Это в любом случае компромисс, некая договоренность, может быть даже и неформальная», - отметил эксперт.

Примечательно, что буквально перед началом переговоров Путина и Эрдогана президент Сирии Башар Асад назвал турецкого лидера «расхитителем» сирийских земель. Он заявил, что раньше Эрдоган воровал сирийские фабрики, пшеницу и топливо, а теперь присваивает землю.

