Чертят красные линии. О чем договорятся Путин и Эрдоган
Главред издания «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов предположил, что Путину в Сочи, возможно, придется пойти на уступки Эрдогану.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прилетел в Сочи для переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным. Диалог лидеров двух стран идет с глазу на глаз уже более двух часов, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Практически не вызывает сомнений, что стороны пытаются прийти к соглашению по Сирии – ранее турецкая армия вторглась в северо-восточную часть страны и начала боевые действия против местных курдов.
Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов в интервью НСН заявил, что Москве, вероятнее всего, придется пойти на некие уступки Анкаре.
«Переговоры осложнены самой ситуацией. Турция осуществляет масштабную и очень жесткую военную операцию на территории Сирии. Да, сирийская власть эту территорию не контролировала до последнего момента и часть продолжает не контролировать. Но, формально, международно признанные границы Сирии нарушены Турцией. Это противоречит базовой позиции России, но, в данном случае, ситуация на месте такова, что Москве приходится идти на определенные уступки для того, чтобы укрепить свои позиции и позиции Дамаска на еще большей части территории Сирии, придется смириться с ограниченным присутствием Турции в регионе», - сказал он.
Собеседник НСН предположил, что стороны на переговорах «чертят» друг для друга «красные линии».
«Эрдоган прекрасно понимает и отдает себе отчет, что невозможно осуществлять активную военную операцию в этой зоне без, как минимум, нейтральной позиции России. А лучше, с ее согласия. Как сделать так, чтобы все интересы были учтены, а стороны при этом не схлестнулись – вот об этом, собственно, идет речь. Это в любом случае компромисс, некая договоренность, может быть даже и неформальная», - отметил эксперт.
Примечательно, что буквально перед началом переговоров Путина и Эрдогана президент Сирии Башар Асад назвал турецкого лидера «расхитителем» сирийских земель. Он заявил, что раньше Эрдоган воровал сирийские фабрики, пшеницу и топливо, а теперь присваивает землю.
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