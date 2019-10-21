Рар: Путин оказался блестящим стратегом в Сирии
Политолог Александр Рар специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Шойгу назвал возможную причину выхода США из ДРСМД
Причиной выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности стало сдерживание России и Китая. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу. Он не исключил, что Штаты могут развернуть свои ударные средства, которые ранее были запрещены Договором в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Александр Рар: «Тем самым он подтвердил догадки многих экспертов о том, что, в первую очередь, американцы хотят сдерживать Китай, а не Россию. Но тут есть одна большая проблема: если ракеты будут базироваться в Азии, они будут угрожать в том числе и российской территории, на что Россия будет реагировать. Что это означает? Что гонка вооружений сейчас может начаться и начаться и в этом регионе. Ни к чему хорошему это не приведет», - заявил НСН Александр Рар.
В Германии отметили, что Путин одержал победу в Сирии без военных действий
Журналист немецкого издания Die Welt Михаэль Штюрмер заявил, что президент России Владимир Путин смог одержать победу в Сирии, не прибегая к военным действиям.
Александр Рар: «Всем ясно, главным победителем в геополитике на Ближнем Востоке сегодня является Россия. Когда Москва включилась в военные действия в Сирии в 2015 году, никто в это не верил и не видел этого. Путин действительно оказался блестящим стратегом. Он смог остановить попытки Запада через «арабскую весну» произвести смену режима в этой стране. И, может быть, ему действительно удастся почти невозможное: сохранить Сирию как единое государство, что казалось невозможным во время гражданской войны», - отметил он, общаясь с НСН.
Болгария проинформировала Россию о начале строительства участка «Турецкого потока»
Болгария проинформировала Россию о начале строительства участка для транспортировки газа по второй ветке «Турецкого потока». Об этом сообщил глава российского МИД Сергей Лавров.
Александр Рар: «Болгария уже однажды хотела включиться в большую энергетическую игру и стать партнером России и Турции по «Турецкому потоку». Это было 5-6 лет тому назад. Тогда американские сенаторы велели болгарам отказаться от этого проекта. Посмотрим, хватит ли сегодня у тех же болгар сил, мудрости и политической воли противостоять американцам, которые сегодня выступают против «Турецкого потока» также, как выступают против «Северного потока», который должен пройти по дну Балтийского моря. Причина очень проста: США хотят удалить Российский газ с рынка ЕС, чтобы заполнить этот рынок своим сжиженным газом»,- подчеркнул Александр Рар в эфире НСН.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.