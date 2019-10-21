Рар: Путин оказался блестящим стратегом в Сирии

Александр Рар: «Тем самым он подтвердил догадки многих экспертов о том, что, в первую очередь, американцы хотят сдерживать Китай, а не Россию. Но тут есть одна большая проблема: если ракеты будут базироваться в Азии, они будут угрожать в том числе и российской территории, на что Россия будет реагировать. Что это означает? Что гонка вооружений сейчас может начаться и начаться и в этом регионе. Ни к чему хорошему это не приведет», - заявил НСН Александр Рар.

