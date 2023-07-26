Чернышенко назвал МОК организацией геронтократии и избранных наций

По его словам, заявление главы МОК Томаса Баха об этом лишь подтвердило, что МОК уже давно превратился в структуру, где процветает геронтократия и монополия избранных наций.

«У нашей страны огромный опыт, мотивация и перспектива, чтобы делать самостоятельно форматы масштаба Олимпийских Игр и даже круче», — добавил вице-премьер.

Ранее глава МОК подтвердил, что Россия и Белоруссия не получат приглашения на Олимпиаду-2024, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

