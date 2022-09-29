Черногория объявила о высылке шести российских дипломатов

Черногория высылает шесть российских дипломатов. Об этом заявили в министерстве иностранных дел балканской республики, сообщает RT.

В МИД Черногории уточнили, что сотрудники российского посольства объявлены персонами нон грата из-за деятельности, противоречащей Венской конвенции о дипломатических отношениях.

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До высылки российских дипломатов, черногорское Агентство национальной безопасности в координации с западными партнёрами и Специальной государственной прокуратурой заявляло, что начато расследование в отношении двух граждан республики, шести российских дипломатов и 30 граждан России, временно проживающих в Черногории.

Ранее Черногория приступила к заморозке недвижимости граждан России, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияДипломатыВысылкаЧерногория
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