Чемезов объяснил необходимость назначения Белоусова главой Минобороны

Назначение министром обороны РФ Андрея Белоусова было неожиданным, однако это правильное решение, считает глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. Об этом он заявил в интервью РБК.

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Как отметил Чемезов, в оборонной сфере необходим тот, кто будет рассматривать отрасль не только в качестве источника получения вооружения, но и как сферу, предоставляющую возможность для развития гражданской продукции. По словам главы «Ростеха», до специальной военной операции доля подобной продукции в выручке составляла около 44,5%, из-за роста гособоронзаказа она снизилась до 35%.

«Но в абсолютных цифрах она все равно выросла и сегодня составляет почти триллион рублей. Большая цифра», — подчеркнул Чемезов.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что назначение Белоусова главой Минобороны связано с ростом военных расходов. Как отметил глава государства, новый министр понимает, «как вписать экономику армии и ОПК в экономику страны», пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости//Алексей Дружинин
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