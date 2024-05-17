Чемезов объяснил необходимость назначения Белоусова главой Минобороны

Как отметил Чемезов, в оборонной сфере необходим тот, кто будет рассматривать отрасль не только в качестве источника получения вооружения, но и как сферу, предоставляющую возможность для развития гражданской продукции. По словам главы «Ростеха», до специальной военной операции доля подобной продукции в выручке составляла около 44,5%, из-за роста гособоронзаказа она снизилась до 35%.

«Но в абсолютных цифрах она все равно выросла и сегодня составляет почти триллион рублей. Большая цифра», — подчеркнул Чемезов.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что назначение Белоусова главой Минобороны связано с ростом военных расходов. Как отметил глава государства, новый министр понимает, «как вписать экономику армии и ОПК в экономику страны», пишет Ura.ru.

