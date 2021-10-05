Чем больше, тем лучше? Представители фракций рассказали о думских комитетах
Представители прошедших в Госдуму партий, рассказали «Радиоточке НСН», кто может получить руководство над думскими комитетами.
Фракция «Справедливая Россия» рассчитывает на руководство еще несколькими комитетами в Госдуме, рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» глава фракции Сергей Миронов. Ранее стало известно, что временная рабочая группа депутатов на заседании 8 октября планирует рассмотреть предложения по составу комитетов и руководящих органов новой Думы. При этом количество комитетов может быть увеличено с 26 до 32.
«Мы рассчитываем, что такие наши корифеи, как Галина Хованская, которая в прошлом созыве возглавляла комитет по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству, или Анатолий Аксаков, в прошедшем созыве председатель комитета по финансовому рынку, сохранят свои позиции. Думаю, что еще два–три комитета должны отойти нашей фракции. В частности, мы будем предлагать на пост председателя одного из комитетов Геннадия Семигина. На пост зампредседателя Госдумы фракция выдвинет Александра Бабакова», - заявил политик.
При этом он одобрил инициативу по увеличению количества комитетов в Госдуме.
«Например, у нас был комитет по физкультуре, спорту, туризму и делам молодёжи. Считаю, что каждая тема заслуживает отдельного внимания. Или комитет по образованию и науке. Его тоже вполне можно разделить. Это правильно», - подчеркнул глава партии.
Депутат Андрей Исаев, который ранее был первым замглавы фракции «Единой России», не стал комментировать потенциальный состав комитетов.
«Сейчас ведутся переговоры, ничего сказать не могу. Сегодня вечером вы об этом узнаете, вся информация будет изложена», - заявил политик.
При этом СМИ сообщают, что председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев заявил о выдвижении на пост лидера фракции единороссов в Госдуме восьмого созыва Владимира Васильева.
Депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов, который в прошлом созыве возглавлял комитет по труду, также отказался называть конкретные фамилии кандидатов от фракции.
«Сейчас идут консультации, обсуждения. Все вопросы будут окончательно решены 12 октября, когда Госдума примет соответствующее постановление. Тогда корректно будет высказываться. У нас есть кандидаты, всё это обсуждается в рабочем порядке. ЛДПР обязательно будет выдвигать своего кандидата на пост вице-спикера», - подчеркнул Нилов.
При этом Нилов подтвердил информацию, что Леонид Слуцкий останется на посту председателя комитета по международным делам.
«Это было поддержано президентом, действительно, эта позиция сохраняется. Слуцкий себя очень хорошо зарекомендовал на работе председателя комитета в прошлом созыве. Мы видим, насколько активным был Слуцкий и международная повестка была на острие, в тренде. Слуцкий постоянно демонстрировал свою работоспособность, активность, нетривиальный подход, способность вести диалог, отстаивая интересы нашей страны», - заявил политик.
«Радиоточке НСН» на момент публикации материала не удалось взять комментарий КПРФ и партии «Новые люди». Выборы в Госдуму прошли в России с 17 по 19 сентября. По их итогам в Думу восьмого созыва прошли пять партий.
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