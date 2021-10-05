Владимира Васильева выдвинули на пост лидера фракции «Единой России» в Госдуме
5 октября 202117:58
Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев заявил, что на пост лидера фракции единороссов в Госдуме восьмого созыва выдвинули Владимира Васильева, сообщает ТАСС.
По его словам, заместителями Васильева предлагается избрать Дмитрия Вяткина и Вячеслава Макарова.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ и освободил Владимира Васильева от должности советника главы государства в связи с его избранием в новую Госдуму, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru