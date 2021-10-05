Владимира Васильева выдвинули на пост лидера фракции «Единой России» в Госдуме

Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев заявил, что на пост лидера фракции единороссов в Госдуме восьмого созыва выдвинули Владимира Васильева, сообщает ТАСС.

По его словам, заместителями Васильева предлагается избрать Дмитрия Вяткина и Вячеслава Макарова.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ и освободил Владимира Васильева от должности советника главы государства в связи с его избранием в новую Госдуму, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:ГосдумаЕдиная РоссияВладимир Васильев
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры