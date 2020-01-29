Человек Путина или системная оппозиция? Политологи о новом главе Чувашии
Гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в эфире НСН объяснил, почему на пост губернатора президент назначил человека не из «Единой России».
Президент Владимир Путин отстранил от должности главы Чувашии Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия, сообщает пресс-служба Кремля. Временно исполняющим обязанности главы республики президент назначил депутата Госдумы от «Справедливой России» Олега Николаева. Он будет занимать этот пост до вступления в должность нового избранного главы Чувашии.
Путин уже провел рабочую встречу с Николаевым. Новый врио отказался комментировать отставку своего предшественника и рассказал, какие задачи он считает первоочередными на новой должности. «Прежде всего надо провести инвентаризацию действующих программ, насколько они позволят реализовать положения послания президента, соответствующим образом их перенастроить и двигаться», — заявил Николаев.
Гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в эфире НСН рассказал, что назначение губернатора не от «Единой России» вызвано желанием власти расширить политический союз. Тем более что, по словам эксперта, «Справедливая Россия» никогда не перечила правительству.
«Желающих стать начальником всегда немного больше. Мое мнение, что здесь дело в желании расширить политический союз перед надвигающейся конституционной реформой. Почему бы не опереться на две партии? "Справедливую Россию" в свое время тоже создавали как левую партию власти, они никогда не ставили вопросы жестко, как, например, коммунисты. Выберут ли справедливороса, которого поставил Путин? Я думаю, "Единая Россия" никого противопоставлять ему не будет. Если бы они хотели, они бы выдвинули своего кандидата сейчас. Исполняющий обязанности – это всегда немного носитель власти президента. Противопоставлять ему претендента от партии власти? У людей, извините, головы вскипят, они все понимать перестанут. Это еще и республика. Там своя специфика, там нужны более четкие представления о правильном и неправильном», - отметил он.
Накануне партия «Единая Россия» исключила Игнатьева из своих рядов за нарушение этических норм. Такое решение партия приняла после того, как в соцсетях появилось видео, на котором глава Чувашии вынудил сотрудника МЧС подпрыгивать за высоко поднятыми ключами от новых служебных машин. В республиканском МЧС назвали эпизод «дружеской шуткой», но глава министерства Евгений Зиничев счел поведение экс-губернатора недопустимым. Сам Игнатьев заявил, что уважительно относится к сотрудникам МЧС, а скандал с ключами назвал «происками конкурентов».
Собеседник НСН назвал ряд основных причин, по которым на должность губернатора Чувашии назначен именно Николаев. В числе прочих, немаловажную роль сыграли скандальные ситуации и внимание прессы, и как результат, негативное отношение.
«Во-первых, это широкий политический союз. Во-вторых, человек не несет на себе ответственность за ошибки предшественников, он даже из другой партии. И, наконец, никаким образом он не будет раздражать население. Вы заметили, при смене кабинетов кто вылетел? Кто больше на слуху у людей. Кто меньше на слуху, те остались. Та же логика при зачистке губернаторов. Не занимался бы он мелкими глупостями, досидел бы до конца срока, у него в этом году он как раз подходил к концу. Его снять можно только в одном случае – если сохранив его, можно потерять контроль над регионом. В остальных случаях потерпели бы полгода, никто бы не умер», - заключил он.
Ранее сегодня гендиректор Института политических исследований Сергей Марков в эфире НСН также предположил, что назначение губернатором человека не из «Единой России» связано с желанием руководства страны немного расширить пространство непарламентских партий за счет системной оппозиции.
В свою очередь глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов напомнил в сообщении НСН, что Олег Николаев в 2015 году уже выдвигался на должность главы Чувашской Республики. На выборах он занял второе место, набрав около 15% голосов. «До следующего единого дня голосования немногим меньше восьми месяцев. Срок вполне достаточный, чтобы избиратели республики убедились в способности нового руководителя Чувашии эффективно работать на благо граждан и поддержали его на выборах. А кадровое решение Владимира Путина еще раз доказывает то, о чем мы говорим постоянно: в "Справедливой России" много достойных кандидатов на занятие самых ответственных постов», - написал он.
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