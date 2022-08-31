Чекунков: Запад пытается оказывать давление на иностранных участников ВЭФ

По его словам, об этом стало известно из «неформальных каналов высокого уровня». Отмечается, что делегаты не поддаются этому давлению. «Они собираются приезжать и работать с Россией», — сообщил министр.

Чекунков отметил, что большая часть человечества активно поддерживает Россию. В частности он упомянул Китай, Индию, Ближний Восток, большинство стран АСЕАН.

Ранее глава Минвостокразвития заявил, что в ВЭФ будут участвовать достаточно представительные по составу делегации из стран Азии и Евразийского экономического содружества.

Форум пройдет 5-8 сентября на острове Русском.

