Чекунков: Запад пытается оказывать давление на иностранных участников ВЭФ
Недружественные западные страны пытаются оказывать давление на государства, чьи делегации примут участие в Восточном экономическом форуме в сентябре во Владивостоке, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Минвостокразвития Алексея Чекункова.
По его словам, об этом стало известно из «неформальных каналов высокого уровня». Отмечается, что делегаты не поддаются этому давлению. «Они собираются приезжать и работать с Россией», — сообщил министр.
Чекунков отметил, что большая часть человечества активно поддерживает Россию. В частности он упомянул Китай, Индию, Ближний Восток, большинство стран АСЕАН.
Ранее глава Минвостокразвития заявил, что в ВЭФ будут участвовать достаточно представительные по составу делегации из стран Азии и Евразийского экономического содружества.
Форум пройдет 5-8 сентября на острове Русском.
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