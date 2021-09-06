На ВЭФ подписали соглашений на общую сумму 3,6 трлн рублей

Вице-премьер РФ, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил, что работа в регионе по-прежнему будет направлена на привлечение как российских, так и зарубежных инвесторов, сообщает ТАСС.

По его словам, в рамках VI Восточного экономического форума (ВЭФ) были подписаны соглашения, общая сумма которых составила 3,6 триллиона рублей.

«Сейчас предстоит большая работа для того, чтобы эти деньги пришли в экономику Дальнего Востока», - резюмировал Трутнев.

Ранее президент России Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ заявил, что на Курильских островах бизнес освободят от налогов на 10 лет, пишут «Известия».

