На ВЭФ подписали соглашений на общую сумму 3,6 трлн рублей
Вице-премьер РФ, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил, что работа в регионе по-прежнему будет направлена на привлечение как российских, так и зарубежных инвесторов, сообщает ТАСС.
По его словам, в рамках VI Восточного экономического форума (ВЭФ) были подписаны соглашения, общая сумма которых составила 3,6 триллиона рублей.
«Сейчас предстоит большая работа для того, чтобы эти деньги пришли в экономику Дальнего Востока», - резюмировал Трутнев.
Ранее президент России Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ заявил, что на Курильских островах бизнес освободят от налогов на 10 лет, пишут «Известия».
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