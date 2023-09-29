«Чей след?»: Россия призвала США к ответу после расследования Херша

Россия распространила в Совете безопасности ООН проект заявления председателя Совбеза по теракту на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» 26 сентября 2022 года. Об этом в своем Telegram-канале заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

«Посмотрим, какие маневры будут предпринимать наши западные коллеги, чтобы избежать выражения Советом четкой позиции в этой связи», — отметил он.

Напомним, постпред России при ООН Василий Небензя в своем выступлении на заседании Совбеза ООН 26 сентября 2023 года заявил, что западные страны, в частности, Германия, Дания и Швеция, до сих пор не предоставили сколько-нибудь внятных итогов своего расследования, в том числе в распоряжение России. Небензя также обвинил Запад в попытке затянуть время, а затем сослаться на невозможность провести расследование за давностью лет. При этом постпред России при организации подчеркнул, что Россия этого не допустит.

«Наша страна будет и далее добиваться объективного и досконального установления всех обстоятельств произошедшего с обязательным подключением российских следственных органов, заинтересованных сторон, а также привлечением к ответственности заказчиков и исполнителей данной диверсии», — подчеркнул он.

УКРАИНСКИЙ СЛЕД…

Между тем западные коллеги времени не теряют, продолжая поиск виновных. Так, немецкие телеканал ZDF и журнал Spiegel, ссылаясь на знакомые с ходом расследования источники, заявляют, что следы подрыва газопроводов ведут на Украину.