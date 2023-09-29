«Чей след?»: Россия призвала США к ответу после расследования Херша
Пока немецкие СМИ ищут в подрыве «Северных потоков» украинский след, Россия склоняется к версии о том, что это дело рук США, однако внятных итогов расследования нет по сей день.
Россия распространила в Совете безопасности ООН проект заявления председателя Совбеза по теракту на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» 26 сентября 2022 года. Об этом в своем Telegram-канале заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.
«Посмотрим, какие маневры будут предпринимать наши западные коллеги, чтобы избежать выражения Советом четкой позиции в этой связи», — отметил он.
Напомним, постпред России при ООН Василий Небензя в своем выступлении на заседании Совбеза ООН 26 сентября 2023 года заявил, что западные страны, в частности, Германия, Дания и Швеция, до сих пор не предоставили сколько-нибудь внятных итогов своего расследования, в том числе в распоряжение России. Небензя также обвинил Запад в попытке затянуть время, а затем сослаться на невозможность провести расследование за давностью лет. При этом постпред России при организации подчеркнул, что Россия этого не допустит.
«Наша страна будет и далее добиваться объективного и досконального установления всех обстоятельств произошедшего с обязательным подключением российских следственных органов, заинтересованных сторон, а также привлечением к ответственности заказчиков и исполнителей данной диверсии», — подчеркнул он.
УКРАИНСКИЙ СЛЕД…
Между тем западные коллеги времени не теряют, продолжая поиск виновных. Так, немецкие телеканал ZDF и журнал Spiegel, ссылаясь на знакомые с ходом расследования источники, заявляют, что следы подрыва газопроводов ведут на Украину.
По данным СМИ, в ходе расследования появляется все больше и больше свидетельств причастности Киева к терактам. Вместе с тем телеканал ZDF назвал недоказуемой версию о том, что к взрывам на «Северных потоках» приложила руку Россия. Отмечается, что следствие по-прежнему связывает взрывы с яхтой «Андромеда»,
«Нет достоверных доказательств, что подозреваемые из России», - отмечает ZDF, подчеркнув, что следствие по-прежнему связывает взрывы на газопроводах с парусной яхтой «Андромеда», на которой якобы были доставлены взрывные устройства.
… ИЛИ ВСЕ-ТАКИ АМЕРИКАНСКИЙ?
Не согласен с выводами немецких СМИ американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш. Он убежден, что подрыв «Северных потоков» — дело рук не Киева, а Вашингтона.
По его мнению, администрация американского лидера Джо Байдена пошла на теракт из-за страха потерять влияние и превосходство США в Западной Европе.
Кроме того, журналист подчеркнул в своем материале на платформе Substack, что «Северный поток» и «Северный поток-2» оказались единственными газопроводами, от диверсии на которых могли бы откреститься США.
ОН также назвал действия США «идеальным преступлением». «Как только операция была завершена, напечатанные бумаги и копии были уничтожены... нет никаких улик, которые позже мог бы откопать специальный прокурор или президентский историк», — отметил Херш.
РОССИЯ ВЕРИТ ХЕРШУ
Несмотря на конфликт с Украиной, российская политическая элита также склонна подозревать в причастности к диверсии на газопроводах не Киев, а Вашингтон. В частности, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что версия Херша в целом совпадает с данными российских спецслужб, сообщило агентство РИА Новости. Он полагает, что к теракту причастны США и Великобритания.
Потребовала в своем Telegram-канале обстоятельного ответа на расследование Херша и официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она отметила, что настолько далеко президенты США еще не заходили.
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