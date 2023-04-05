Херш: ЦРУ получило задание придумать несколько сценариев подрыва «Северных потоков»
Перед ЦРУ поставлена задача придумать несколько сценариев про то, кто мог бы совершить диверсию на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», в которые бы поверили СМИ, заявил журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, передает РИА Новости
По его словам, это делается, чтобы отвести подозрения от президента США Джо Байдена.
Херш подчеркнул, что в ЦРУ знают, что в хорошей операции главное заключается в том, чтобы дать СМИ ту информацию, какую они мечтают заполучить, причем с максимальным числом различных подробностей.
«Когда проводится операция, как с трубопроводами, нужно спланировать контроперацию, такой отвлекающий маневр, в котором есть намек на реальность» - отметил журналист.
Ранее Сеймур Херш предрек Байдену политическую катастрофу из-за «Северных потоков» сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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