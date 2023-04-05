Херш: ЦРУ получило задание придумать несколько сценариев подрыва «Северных потоков»

Перед ЦРУ поставлена задача придумать несколько сценариев про то, кто мог бы совершить диверсию на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», в которые бы поверили СМИ, заявил журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, передает РИА Новости

По его словам, это делается, чтобы отвести подозрения от президента США Джо Байдена.