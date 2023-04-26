Чехия внесла в черный список патриарха Русской православной церкви Кирилла
26 апреля 202316:52
Министерство иностранных дел Чехии опубликовало санкционный список, который ранее был одобрен правительством республики, сообщает RT.
В нем оказался лишь один фигурант - предстоятель Русской православной церкви. В Праге обвиняют патриарха Кирилла за поддержку действий России на Украине.
Теперь ему запрещен въезд на территорию республики, а также замораживается всё его имущество, если оно есть в Чехии.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 20 представителей РПЦ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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26 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru