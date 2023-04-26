Чехия внесла в черный список патриарха Русской православной церкви Кирилла

Министерство иностранных дел Чехии опубликовало санкционный список, который ранее был одобрен правительством республики, сообщает RT.

Патриарх Кирилл заявил, что его не пускают в Евросоюз

В нем оказался лишь один фигурант - предстоятель Русской православной церкви. В Праге обвиняют патриарха Кирилла за поддержку действий России на Украине.

Теперь ему запрещен въезд на территорию республики, а также замораживается всё его имущество, если оно есть в Чехии.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 20 представителей РПЦ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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