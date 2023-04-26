Чехия внесла в черный список патриарха Русской православной церкви Кирилла

В нем оказался лишь один фигурант - предстоятель Русской православной церкви. В Праге обвиняют патриарха Кирилла за поддержку действий России на Украине.

Теперь ему запрещен въезд на территорию республики, а также замораживается всё его имущество, если оно есть в Чехии.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 20 представителей РПЦ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

