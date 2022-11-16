Патриарх Кирилл заявил, что его не пускают в Евросоюз
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время встречи с католикосом-патриархом Ассирийской церкви востока Мар Авой III рассказал, что его не пускают в Евросоюз. Об этом сообщает сайт РПЦ.
Ранее патриарх Кирилл был включен в шестой пакет антироссийских санкций ЕС из-за его позиции в отношении спецоперации, которую Россия проводит на Украине.
По словам предстоятеля РПЦ, это беспрецедентное решение и такого не было даже во время холодной войны.
Он считает, что ЕС проводит политику изоляционизма и назвал ее слабой. Патриарх также выразил открытость к общению «и с теми, кто нас любит, и с теми, кто нас не любит».
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