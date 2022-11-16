Патриарх Кирилл заявил, что его не пускают в Евросоюз

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время встречи с католикосом-патриархом Ассирийской церкви востока Мар Авой III рассказал, что его не пускают в Евросоюз. Об этом сообщает сайт РПЦ.

Ранее патриарх Кирилл был включен в шестой пакет антироссийских санкций ЕС из-за его позиции в отношении спецоперации, которую Россия проводит на Украине.