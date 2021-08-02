Чехия предложила Тимановской политическое убежище
Белорусская бегунья Кристина Тимановская получила предложение Праги о политическом убежище. Это подтвердили представители властей Японии.
Ранее НОК Беларуси планировал выслать Тимановскую из Японии. Это произошло после того, как спортсменка раскритиковала руководство Беларуси. Японская полиция помешала высылке Тимановской, она находится в Токио.
Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,3 млн+23 508 / сут.
Умерли
160 тыс.+785 / сут.
Выздоровели
5,6 млн+14 893 / сут.
- Путин сохранил лидерство по количеству упоминаний в СМИ в июле
- Глава ДНР исключил возвращение Донбасса и Крыма в состав Украины
- Чехия предложила Тимановской политическое убежище
- Сергей Каменский завоевал серебро в стрельбе из винтовки на Играх в Токио
- В Киеве заочно расследуют дело в отношении Януковича
- Пашиняна назначили премьер-министром Армении
- Роспотребнадзор вновь рекомендовал воздержаться от купания в фонтанах в День ВДВ
- Путин поздравил десантников с Днём ВДВ
- В России за сутки выявили 23 508 новых случаев COVID-19
- Белорусская спортсменка Тимановская попросила политического убежища в Польше
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru