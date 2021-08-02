Белорусская спортсменка Тимановская попросила политического убежища в Польше

Белорусская бегунья Кристина Тимановская попросила политического убежища в Польше.

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ТЕГИ:Олимпийские ИгрыПольшаБелоруссия
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