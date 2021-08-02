Белорусская спортсменка Тимановская попросила политического убежища в Польше
2 августа 202110:47
Белорусская бегунья Кристина Тимановская попросила политического убежища в Польше.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru