Китай объявил персоной нон грата канадского дипломата

Ранее Канада приняла решение о высылке китайского дипломата Чжао Вэя, которого подозревают в запугивании члена местного парламента.

«В качестве ответной меры ... Китай решает объявить персоной нон грата консула генерального консульства Канады в Шанхае Дженнифер Линн Лалонд», — цитирует РИА Новости заявление китайского МИД.

Лалонд должна покинуть страну до 13 мая.

В конце апреля Швеция объявила о высылке пяти российских дипломатов, напоминает телеканал «360». По данным МИД королевства, дипломаты якобы собирали разведданные, отмечает РЕН ТВ.

