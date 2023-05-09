Китай объявил персоной нон грата канадского дипломата
Китай объявил персоной нон грата канадского консула в Шанхае Дженнифер Линн Лалонд. Об этом сообщили в МИД КНР.
Ранее Канада приняла решение о высылке китайского дипломата Чжао Вэя, которого подозревают в запугивании члена местного парламента.
«В качестве ответной меры ... Китай решает объявить персоной нон грата консула генерального консульства Канады в Шанхае Дженнифер Линн Лалонд», — цитирует РИА Новости заявление китайского МИД.
Лалонд должна покинуть страну до 13 мая.
В конце апреля Швеция объявила о высылке пяти российских дипломатов, напоминает телеканал «360». По данным МИД королевства, дипломаты якобы собирали разведданные, отмечает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru