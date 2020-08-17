Лукашенко отреагировал на призывы к забастовкам

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения Минского завода колесных тягачей (МЗКТ) прокомментировал призывы к забастовкам на крупнейших предприятиях страны.

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По словам политика, он знает, что в целом заводы работают, хотя «некоторые бродят». Вместе с тем Лукашенко ещё раз повторил свою мысль о том, что число рабочих на ряде предприятий избыточно – их держали, чтобы «не выбрасывать на улицу».

«Кто хочет работать, пусть работает. Не хотят работать, что ж, мы их не заставим», - цитирует Лукашенко БЕЛТА.

В Белоруссии многие предприятия с сегодняшнего дня начинают забастовки с требованиями наказать ответственных за насилие по отношению к митингующим и призывом к Лукашенко уйти в отставку. К МЗКТ поддержать коллег пришли рабочие других предприятий.

По официальным данным, Лукашенко набрал 80% голосов и выиграл выборы президента. Оппозиция настаивает, что он их проиграл, а результаты были сфальсифицированы. Больше недели по всей стране проходят многочисленные митинги против Лукашенко.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Александр ЛукашенкоПротестыБелоруссия
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