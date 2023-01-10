Чавушоглу: Турция поддерживает план Украины по урегулированию
Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что в Турции верят в завершении конфликта России и Украины за столом переговоров, сообщает РИА Новости.
По его словам, для всех будет лучше, если этого удастся добиться «как можно скорее».
«Россия сейчас выражает готовность к переговорам, Зеленский выдвинул план из 10 пунктов. Мы, будучи Турцией, поддерживаем этот план, ведём работу над этим. Ставим целью председательствовать по некоторым пунктам», - заключил Чавушоглу.
Ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что в ближайшие месяцы конфликт на Украине может обостриться, в связи с чем Анкара намерена продолжать свои усилия по возобновлению переговорного процесса, пишут «Известия».
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