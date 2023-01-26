Чавушоглу: Турция не видит смысла во встречах с Финляндией и Швецией

Глава турецкого МИД также подчеркнул, что Турция на данный момент не видит смысла во встречах с Финляндией и Швецией по вопросу их вступления в НАТО.

В настоящее время переговоры между Турцией, Швецией и Финляндией о членстве в НАТО отложили на неопределённый срок по требованию турецкой стороны.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил, что Швеция не должна ждать благосклонности от его страны по вопросу членства в НАТО после акций сторонников терроризма и врагов мусульман, которые прошли в Стокгольме.

Ранее в Анкаре заявили о невозможности проведения шведско-турецких переговоров, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

