Чавушоглу: Турция не видит смысла во встречах с Финляндией и Швецией

В Анкаре не получали предложений о раздельном приеме в НАТО Финляндии и Швеции. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает RT.

По его словам, было бы некорректно комментировать, будут ли в Анкаре оценивать их раздельно.

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Глава турецкого МИД также подчеркнул, что Турция на данный момент не видит смысла во встречах с Финляндией и Швецией по вопросу их вступления в НАТО.

В настоящее время переговоры между Турцией, Швецией и Финляндией о членстве в НАТО отложили на неопределённый срок по требованию турецкой стороны.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил, что Швеция не должна ждать благосклонности от его страны по вопросу членства в НАТО после акций сторонников терроризма и врагов мусульман, которые прошли в Стокгольме.

Ранее в Анкаре заявили о невозможности проведения шведско-турецких переговоров, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НАТОШвецияФинляндияТурция
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