Посол: Турция испытывает давление из-за неприсоединения к санкциям

Турция ощущает давление из-за неприсоединения к антироссийским санкциям, доходит даже до угроз. Об этом сообщил посол РФ в Турции Алексей Ерхов в интервью РИА Новости.

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Он отметил, что решение Турции не присоединяться к санкциям против России – это мужественное и смелое решение, которое отвечает национальным интересам страны.

Ранее замглавы Минфина США по вопросам терроризма и финансовой разведки Брайан Нельсон заявил, что Турции могут грозить санкции за торговое сотрудничество с Россией. По словам замминистра, за последний год вторичный турецкий экспорт и реэкспорт в РФ заметно вырос, что делает бизнес Турции «особенно уязвимым для репутационных и санкционных рисков», отмечает НСН.

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ФОТО: Галайда Екатерина, НСН
ТЕГИ:ТурцияСанкции
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