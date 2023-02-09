Посол: Турция испытывает давление из-за неприсоединения к санкциям

Он отметил, что решение Турции не присоединяться к санкциям против России – это мужественное и смелое решение, которое отвечает национальным интересам страны.

Ранее замглавы Минфина США по вопросам терроризма и финансовой разведки Брайан Нельсон заявил, что Турции могут грозить санкции за торговое сотрудничество с Россией. По словам замминистра, за последний год вторичный турецкий экспорт и реэкспорт в РФ заметно вырос, что делает бизнес Турции «особенно уязвимым для репутационных и санкционных рисков», отмечает НСН.

