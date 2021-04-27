Часть госслужащих США в Кабуле покинет Афганистан

Госдепартамент США велел покинуть посольство в Кабуле тем служащим, которые могут работать удаленно. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Выезд затронет дипломатов и других госслужащих. О конкретном числе чиновников, которые покинут столицу Афганистана, в сообщении не сказано.

В числе причин, по которым гражданам США необходимо покинуть Афганистан, внешнеполитическое ведомство указало пандемию COVID-19, высокий уровень преступности и терроризма, а также большую вероятность похищений и вооруженных конфликтов.

В госдепе заявили, что американские граждане должны покинуть Кабул "доступными коммерческими рейсами". Ранее стало известно, что США до 11 сентября выведут военный контингент из Афганистана.

