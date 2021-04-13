Байден сообщил о выводе войск из Афганистана до 11 сентября

Президент США Джо Байден планирует завершить процесс вывода войск из Афганистана к 11 сентября. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации.

По оценкам американских чиновников, на территории Афганистана насчитывается порядка 2500 солдат из США. Кроме того, на территории продолжают работать связанные с ЦРУ представители спецслужб, деятельность которых связана с борьбой с терроризмом. Эти войска не признаются публично и собеседники издания не обладают информацией, будут ли они выведены.

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Решение о выводе войск из Афганистана стало первым крупным указом Байдена за время его президента. Впервые США ввели войска в Афганистан после теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.

Как сообщает URA.RU, ранее президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с американским лидером, в ходе которого стороны обменялись мнениями о ситуации в Афганистане.


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ТЕГИ:СШААфганистанБайден
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