Байден сообщил о выводе войск из Афганистана до 11 сентября

Президент США Джо Байден планирует завершить процесс вывода войск из Афганистана к 11 сентября. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации.

По оценкам американских чиновников, на территории Афганистана насчитывается порядка 2500 солдат из США. Кроме того, на территории продолжают работать связанные с ЦРУ представители спецслужб, деятельность которых связана с борьбой с терроризмом. Эти войска не признаются публично и собеседники издания не обладают информацией, будут ли они выведены.