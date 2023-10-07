CBS: Маккарти опроверг слухи о намерении сложить полномочия конгрессмена
Бывший спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти опроверг информацию о якобы намерении досрочно сложить с себя полномочия конгрессмена. Об этом сообщает телекомпания CBS.
Ранее газета Politico сообщила, что политик якобы планирует досрочно отказаться от места в конгрессе и сложить полномочия после назначения нового спикера палаты представителей.
По данным CBS, республиканец, который представляет 20-й округ штата Калифорния, останется в нижней палате конгресса до окончания срока своих полномочий. Они истекают в январе 2025 года. Кроме того, Маккарти намерен добиваться переизбрания в 2024 году.
На минувшей неделе нижняя палата конгресса проголосовала за смещение Маккарти с поста спикера, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Впервые в истории США председателя палаты представителей отстранили от должности. Временно исполняет обязанности спикера республиканец Патрик Макгенри, голосование за назначение нового спикера состоится 11 октября.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru