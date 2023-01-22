Бывшиий премьер Британии Джонсон прибыл в украинскую Бучу

Экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл с визитом в Бучу. Об этом в Telegram сообщает украинское издание СТРАНА.ua.

Борис Джонсон стал почётным гражданином Киева

Журналисты отмечают, что стороны официально не объявляли о визите и его цели не сообщали.

Ранее газета The Guardian со ссылкой на источники писала, что экс-премьер Великобритании Борис Джонсон намерен посетить Киев в ближайшие месяцы. Это грозит авторитету нынешнего премьер-министра Великобритании Риши Сунака, отмечает RT.

После начала украинского конфликта Джонсон посещал Киев трижды, а в ноябре Джонсону присвоили звание почетного гражданина Киева.

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ФОТО: РИА Новости//Джастин Гриффитс-Уилльямс
ТЕГИ:ВизитУкраинаВеликобританияБорис Джонсон
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