Борис Джонсон стал почётным гражданином Киева
Мэр Киева Виталий Кличко в своём Telegram-канале заявил, что городской совет украинской столицы присвоил экс-премьеру Великобритании Борису Джонсону звание почётного гражданина города.
Он напомнил, что британский политик неоднократно посещал Киев - и в мирное, и в самое драматическое время
«Джонсон делал и, я убеждён, в дальнейшем будет делать всё возможное, чтобы Великобритания и мировые лидеры оказывали необходимую помощь Украине», - написал Кличко.
Ранее Джонсон в ходе визита на Украину выступил против ведения переговоров с Россией и нормализации отношений с Москвой, пишет журнал «Профиль».
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