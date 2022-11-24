Борис Джонсон стал почётным гражданином Киева

Мэр Киева Виталий Кличко в своём Telegram-канале заявил, что городской совет украинской столицы присвоил экс-премьеру Великобритании Борису Джонсону звание почётного гражданина города.

Джонсон попрощался с членами парламента фразой из фильма «Терминатор 2»

Он напомнил, что британский политик неоднократно посещал Киев - и в мирное, и в самое драматическое время

«Джонсон делал и, я убеждён, в дальнейшем будет делать всё возможное, чтобы Великобритания и мировые лидеры оказывали необходимую помощь Украине», - написал Кличко.

Ранее Джонсон в ходе визита на Украину выступил против ведения переговоров с Россией и нормализации отношений с Москвой, пишет журнал «Профиль».

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ФОТО: РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
ТЕГИ:Виталий КличкоКиевБорис Джонсон
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